، نائب أمير مكة يعزي في وفاة مصطفى إدريس ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد بجدة

قدّم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان، تعازيه لذوي مصطفى محمد علي إدريس، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء.

وعبّر الأمير بدر خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد بجدة؛ عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهم عبّر ذوو الفقيد عن شكرهم لأمير مكة المكرمة بالنيابة، على تعازيه ومواساته، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد.