، "السليمي": أمطار مارس متوسطة وغزيرة في أبريل وقليلة في مايو ،

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توقّع خبير الطقس نادر السليمي أن تستمر الأمطار على أجزاء من مناطق المملكة، حيث سيشهد شهر مارس –بمشيئة الله تعالى- أمطاراً متوسطة، ونشاطاً عالياً للأمطار في أبريل، وأمطار قليلة في مايو.
وتفصيلاً، قال "السليمي": إن توقعاته جاءت بعد الاطلاع على أرشيفيات سابقة تشابه نمط هذا الموسم من ناحية احترار المحيطات، ومن ناحية النشاط الحاصل خريفاً وشتاءً، وكذلك تم الاطلاع على نماذج تهتم بمتابعة التوقعات بعيدة المدى، وعمل مقارنات بين ما يرسم وبين الأرشيف.
وتابع: المتوقع لمراويح هذا العام، على النحو التالي: مارس 2019 نشاط ممطر -بإذن الله- وهو مقارب للمعدل السنوي لأغلب أجزاء مناطق المملكة، ويعتبر أعلى من المعدل السنوي لوسط وشمال المملكة وغرب وشمال غرب، وهو مقارب أيضاً من المعدل السنوي على النصف الجنوبي.
وأكمل: أما شهر أبريل 2019 فسيشهد نشاطاً ممطراً عالياً -بإذن الله- ومن المتوقع أن يصبح أعلى من المعدل السنوي للأمطار لعموم مناطق المملكة، وهو مقارب للمعدل السنوي للأمطار لبقية الأجزاء.
وأضاف "السليمي": شهر مايو 2019 ربما يشهد نشاطاً أقل ويتركز لأجزاء من الغربية وشمال وسط المملكة وشمال غرب الوسطى، وهو مقارب للمعدل السنوي للأمطار، وسيسجل نشاطاً أقل لبقية المناطق، ومقارب أيضاً للمعدل المطري مناطقياً لهذا الشهر.
"السليمي": أمطار مارس متوسطة وغزيرة في أبريل وقليلة في مايوصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-13
توقّع خبير الطقس نادر السليمي أن تستمر الأمطار على أجزاء من مناطق المملكة، حيث سيشهد شهر مارس –بمشيئة الله تعالى- أمطاراً متوسطة، ونشاطاً عالياً للأمطار في أبريل، وأمطار قليلة في مايو.
وتفصيلاً، قال "السليمي": إن توقعاته جاءت بعد الاطلاع على أرشيفيات سابقة تشابه نمط هذا الموسم من ناحية احترار المحيطات، ومن ناحية النشاط الحاصل خريفاً وشتاءً، وكذلك تم الاطلاع على نماذج تهتم بمتابعة التوقعات بعيدة المدى، وعمل مقارنات بين ما يرسم وبين الأرشيف.
وتابع: المتوقع لمراويح هذا العام، على النحو التالي: مارس 2019 نشاط ممطر -بإذن الله- وهو مقارب للمعدل السنوي لأغلب أجزاء مناطق المملكة، ويعتبر أعلى من المعدل السنوي لوسط وشمال المملكة وغرب وشمال غرب، وهو مقارب أيضاً من المعدل السنوي على النصف الجنوبي.
وأكمل: أما شهر أبريل 2019 فسيشهد نشاطاً ممطراً عالياً -بإذن الله- ومن المتوقع أن يصبح أعلى من المعدل السنوي للأمطار لعموم مناطق المملكة، وهو مقارب للمعدل السنوي للأمطار لبقية الأجزاء.
وأضاف "السليمي": شهر مايو 2019 ربما يشهد نشاطاً أقل ويتركز لأجزاء من الغربية وشمال وسط المملكة وشمال غرب الوسطى، وهو مقارب للمعدل السنوي للأمطار، وسيسجل نشاطاً أقل لبقية المناطق، ومقارب أيضاً للمعدل المطري مناطقياً لهذا الشهر.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
06:24 PM
معتمداً على نشاط المناخ في الفترات السابقة
توقّع خبير الطقس نادر السليمي أن تستمر الأمطار على أجزاء من مناطق المملكة، حيث سيشهد شهر مارس –بمشيئة الله تعالى- أمطاراً متوسطة، ونشاطاً عالياً للأمطار في أبريل، وأمطار قليلة في مايو.
وتفصيلاً، قال "السليمي": إن توقعاته جاءت بعد الاطلاع على أرشيفيات سابقة تشابه نمط هذا الموسم من ناحية احترار المحيطات، ومن ناحية النشاط الحاصل خريفاً وشتاءً، وكذلك تم الاطلاع على نماذج تهتم بمتابعة التوقعات بعيدة المدى، وعمل مقارنات بين ما يرسم وبين الأرشيف.
وتابع: المتوقع لمراويح هذا العام، على النحو التالي: مارس 2019 نشاط ممطر -بإذن الله- وهو مقارب للمعدل السنوي لأغلب أجزاء مناطق المملكة، ويعتبر أعلى من المعدل السنوي لوسط وشمال المملكة وغرب وشمال غرب، وهو مقارب أيضاً من المعدل السنوي على النصف الجنوبي.
وأكمل: أما شهر أبريل 2019 فسيشهد نشاطاً ممطراً عالياً -بإذن الله- ومن المتوقع أن يصبح أعلى من المعدل السنوي للأمطار لعموم مناطق المملكة، وهو مقارب للمعدل السنوي للأمطار لبقية الأجزاء.
وأضاف "السليمي": شهر مايو 2019 ربما يشهد نشاطاً أقل ويتركز لأجزاء من الغربية وشمال وسط المملكة وشمال غرب الوسطى، وهو مقارب للمعدل السنوي للأمطار، وسيسجل نشاطاً أقل لبقية المناطق، ومقارب أيضاً للمعدل المطري مناطقياً لهذا الشهر.
، "السليمي": أمطار مارس متوسطة وغزيرة في أبريل وقليلة في مايو ،
المصدر : الخليج 365
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