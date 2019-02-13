، مركز خدمة اللغة العربية يوقع اتفاقية مع جامعة المؤسس ،

محمد بن مسعود - الدمام - في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية

وقّع مركز الملك عبد الله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، مذكرة تعاون مع جامعة الملك عبد العزيز في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية التي تخدم اللغة العربية.

وأوضح الأمين العام لمركز خدمة اللغة العربية الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود المركز للشراكات النوعية وتنسيق برامج التبادل المعرفي وإجراء مشاريع مشتركة في المجال العلمي والبحثي والتدريبي، وتبادل الزيارات العلمية والبحثية والثقافية؛ حيث يؤمن المركز بهذه الشراكات والدراسات ذات الاهتمام المشترك، ويعمل على رفع مستويات الإنتاج العلمي النوعي من خلال الأبحاث والكتب والعمل على ترجمتها، وطباعتها، وتبادل الإصدارات العلمية والفكرية والثقافية بين المركز والجهات والمراكز العلمية.

وأضاف: سعد المركز بالتعاون المستمر مع جامعة الملك عبد العزيز ممثلة في قسم اللغة العربية ومعهد تعليم اللغة العربية ومركز التميز البحثي في اللغة العربية؛ حيث عقد حلقة نقاش عن التخطيط اللغوي في المركز يوم الثلاثاء، ويستعد لإقامة حلقة أخرى في الأسبوع المقبل للباحث "أ.د. محمد خطابي"، بعد أن نفذ دورة تدريبية لمعلمي المالديف.

وأقام لقاء عن تنسيق التعريب في النقل الأرضي، وحظيت بدعم مميز من مدير الجامعة أ.د. عبد الرحمن اليوبي، الذي وقع الاتفاقية ممثِّلًا للجامعة.

وأشار الأمين إلى أن مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية يحرص على تعزيز الشراكات النوعية مع جميع الجهات الخادمة للغة العربية في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية التي تخدم اللغة العربية، ويجتهد المركز في تنمية العلاقات العلمية، والعملية، والإفادة المتبادلة وتبادل الخبرات في مجال المبادرات المجتمعية التي تخدم اللغة العربية في جامعات المملكة.

وعلى الصعيد الدولي شرع المركز في أعماله في مركز الاستعراب الذي افتتحه في أذربيجان، وهو أول مركز متخصص باللغة العربية في الجامعات الأذرية.

ويشارك المركز في اجتماعات مجلس اتحاد المجامع اللغوية العربية الذي يدرس مجموعة من الأعمال والبرامج والأنشطة، ومنها موضوع الاختبارات اللغوية، إضافة إلى مشاركة المركز في الفريق الاستشاري لمشروع إعداد تقرير بحثي بعنوان (اللغة العربية بوابة لولوج المعرفة ونقلها) الذي يطلقه مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية في الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى يكمل المركز ضمن جهوده العلمية والبحثية إصدار البحوث والكتب اللغوية المتخصصة؛ حيث صدر منها: كتاب (التطور اللغوي بين المعجم والنحو) تأليف د. عبدالعزيز المسعودي، وتقديم أ.د. محمد صلاح الدين الشريف، وكتاب (نحو بناء معجم للمتلازمات اللفظية في المعاجم العربية المعاصرة) تأليف د. بدرية بنت براك العنزي، وكتاب (منزلة الحرف في التفكير النحوي العربي بين القدماء والمحدثين) تأليف د. معاذ بن سليمان الدخيل، وتقديم أ.د. إبراهيم الشمسان.

يذكر أن إصدارات المركز تجاوزت 150 إصدارًا حتى الآن، ويستعد حالياً للمشاركة في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب وبيع إصداراته الجديدة في جناحه المخصص.