، جمعية تعاونية لدعم زراعة المانجو والفواكه الاستوائية في جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - أسسها 50 مزارعًا

أنهى أكثر من 50 مزارعاً في منطقة جازان، اليوم الثلاثاء، اجتماعهم التأسيسي لإنشاء جمعية تعاونية لدعم زراعة المانجو والفواكه الاستوائية بالمنطقة.

وتحظى الجمعية الجديدة بدعم صندوق التنمية الزراعية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، المهندس غانم بن حامد الجذعان، أن المزارعين من كل محافظات جازان اجتمعوا اليوم في محافظة صبيا لتكوين جمعية تعاونية تكون جهة اعتبارية لهم، بحضور محافظ صبيا منصور بن زيد الداوود، وممثل الوزارة في مجلس الجمعيات التعاونية المهندس محمد إبراهيم الحيدري، ونائب مدير عام صندوق التنمية الزراعي المهندس أحمد بن عبد الله دراج، ورئيس قسم الجمعيات التعاونية بمركز التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان زين بن عيسى جعفري، واتفقوا على تسمية الجمعية بـ(الجمعية التعاونية للمانجو والفواكه الاستوائية بمنطقة جازان) ومقرها محافظة صبيا.

وأشار الجذعان إلى أن هذا الاجتماع جاء بهدف تنسيق الجهود، وتشجيع المزارعين على تأسيس جمعية تعاونية تساعد في دعم زراعة المانجو والفواكه الاستوائية، وكجهة اعتبارية تمثل مزارعي المانجو في المنطقة.

من جانبه قال المهندس محمد الحيدري: إن الجمعيات التعاونية ستساعد المزارعين في الحصول على الخدمات، وتحسين الدخل، ورفع مستوى المعيشة، وتحفيز المواطنين للمشاركة في التنمية، وتوفير عناصر الإنتاج للأنشطة المختلفة.

يذكر أن زراعة المانجو تنتشر بشكل كبير في جازان، ويوجد أكثر من 750 مزرعة تحتوى على 800 ألف شجرة للمانجو، ويتجاوز الإنتاج أكثر من 30 ألف طن سنويّاً؛ حيث تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على دعم زراعة المانجو والفواكه الاستوائية عن طريق توفير الدعم الفني والتقني للمزارعين في المنطقة.