، مجلس إدارة "هيئة ذوي الإعاقة" يعيّن رئيساً تنفيذياً للهيئة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن تعيين الدكتور هشام بن محمد الحيدري رئيساً تنفيذياً للهيئة.
والدكتور "الحيدري" قد عمل لدى منشآت متخصصة في الإعاقة والعلاج التأهيلي، لأكثر من عشرين عاماً، ترأس خلالها وأدار مراكز ومستشفيات مثل مستشفى التأهيل الطبي بمدينة الملك فهد الطبية، ومشروع مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة، كان آخرها مساعد الأمين العام لشؤون التأهيل بجمعية الأطفال المعوقين، كما يحمل درجة الدكتوراه في التأهيل والعلاج الطبيعي من جامعة لوما ليندا في كاليفورنيا.
وقدّم "الحيدري" العديد من الأبحاث العلمية المتخصصة في التأهيل والعلاج الطبيعي، كما شارك في عدد من الورش والمؤتمرات العلمية.
وقد نصّت المادة الثانية من التنظيم الصادر من مجلس الوزراء على إنشاء هيئة تسمى "هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة" ترتبط تنظيمياً بوزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري.
كما تهدف الهيئة إلى ضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم المتصلة بالإعاقة وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمین، إلى جانب رفع مستوى الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد أدوار الأجهزة فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتكون مجلس إدارة الهيئة من وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي رئيساً، وعضوية الدكتورة تماضر الرمّاح ممثلةً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية الدكتورة هيا العواد ممثلة لوزارة التربية والتعليم، وعضوية الدكتور محمد العبدالعالي ممثلاً لوزارة الصحة، وعضوية الدكتور عبدالله النملة ممثلاً لوزارة المالية، وعضوية المهندس منصور أبوشهران ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وعضوية فيصل قطان ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وعضوية كل من الدكتور عبدالعزيز الشامخ، والدكتور ماهر بن جديد، وعبدالله الشمراني، وبدرية الناصر ممثلين للأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم.
مجلس إدارة "هيئة ذوي الإعاقة" يعيّن رئيساً تنفيذياً للهيئةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-02-13
أعلن مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن تعيين الدكتور هشام بن محمد الحيدري رئيساً تنفيذياً للهيئة.
والدكتور "الحيدري" قد عمل لدى منشآت متخصصة في الإعاقة والعلاج التأهيلي، لأكثر من عشرين عاماً، ترأس خلالها وأدار مراكز ومستشفيات مثل مستشفى التأهيل الطبي بمدينة الملك فهد الطبية، ومشروع مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة، كان آخرها مساعد الأمين العام لشؤون التأهيل بجمعية الأطفال المعوقين، كما يحمل درجة الدكتوراه في التأهيل والعلاج الطبيعي من جامعة لوما ليندا في كاليفورنيا.
وقدّم "الحيدري" العديد من الأبحاث العلمية المتخصصة في التأهيل والعلاج الطبيعي، كما شارك في عدد من الورش والمؤتمرات العلمية.
وقد نصّت المادة الثانية من التنظيم الصادر من مجلس الوزراء على إنشاء هيئة تسمى "هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة" ترتبط تنظيمياً بوزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري.
كما تهدف الهيئة إلى ضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم المتصلة بالإعاقة وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمین، إلى جانب رفع مستوى الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد أدوار الأجهزة فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتكون مجلس إدارة الهيئة من وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي رئيساً، وعضوية الدكتورة تماضر الرمّاح ممثلةً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية الدكتورة هيا العواد ممثلة لوزارة التربية والتعليم، وعضوية الدكتور محمد العبدالعالي ممثلاً لوزارة الصحة، وعضوية الدكتور عبدالله النملة ممثلاً لوزارة المالية، وعضوية المهندس منصور أبوشهران ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وعضوية فيصل قطان ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وعضوية كل من الدكتور عبدالعزيز الشامخ، والدكتور ماهر بن جديد، وعبدالله الشمراني، وبدرية الناصر ممثلين للأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
05:53 PM
أعلن مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن تعيين الدكتور هشام بن محمد الحيدري رئيساً تنفيذياً للهيئة.
والدكتور "الحيدري" قد عمل لدى منشآت متخصصة في الإعاقة والعلاج التأهيلي، لأكثر من عشرين عاماً، ترأس خلالها وأدار مراكز ومستشفيات مثل مستشفى التأهيل الطبي بمدينة الملك فهد الطبية، ومشروع مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة، كان آخرها مساعد الأمين العام لشؤون التأهيل بجمعية الأطفال المعوقين، كما يحمل درجة الدكتوراه في التأهيل والعلاج الطبيعي من جامعة لوما ليندا في كاليفورنيا.
وقدّم "الحيدري" العديد من الأبحاث العلمية المتخصصة في التأهيل والعلاج الطبيعي، كما شارك في عدد من الورش والمؤتمرات العلمية.
وقد نصّت المادة الثانية من التنظيم الصادر من مجلس الوزراء على إنشاء هيئة تسمى "هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة" ترتبط تنظيمياً بوزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري.
كما تهدف الهيئة إلى ضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم المتصلة بالإعاقة وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمین، إلى جانب رفع مستوى الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد أدوار الأجهزة فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتكون مجلس إدارة الهيئة من وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي رئيساً، وعضوية الدكتورة تماضر الرمّاح ممثلةً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية الدكتورة هيا العواد ممثلة لوزارة التربية والتعليم، وعضوية الدكتور محمد العبدالعالي ممثلاً لوزارة الصحة، وعضوية الدكتور عبدالله النملة ممثلاً لوزارة المالية، وعضوية المهندس منصور أبوشهران ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وعضوية فيصل قطان ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وعضوية كل من الدكتور عبدالعزيز الشامخ، والدكتور ماهر بن جديد، وعبدالله الشمراني، وبدرية الناصر ممثلين للأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم.
، مجلس إدارة "هيئة ذوي الإعاقة" يعيّن رئيساً تنفيذياً للهيئة ،
المصدر : الخليج 365
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