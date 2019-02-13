، مدير الشؤون الإسلامية بعسير يناقش الصعوبات والعوائق داخل الإدارات ويضع الحلول العاجلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال اجتماعه مع مدراء فرع الوزارة ضمن خطة تطوير العمل

عقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، اليوم؛ الاجتماع الثالث بمديري الإدارات الداخلية بفرع الوزارة، ضمن خطة تطوير العمل.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة عبد الله الحكمي، أن الاجتماع ناقش الصعوبات والعوائق داخل الإدارات، ووضع الرؤى والمقترحات والحلول العاجلة والتطلعات من خلال الحوار المتبادل حول مواضيع العمل والموظفين.

وأوضح "الحكمي" أن الاجتماعات ستكون شهرية لمناقشة سير العمل، وخاصة ما يخص المشاريع والترميمات والعقود المدرجة في ميزانية هذا العام ٢٠١٩م.

وقدم "الغامدي" في نهاية الاجتماع شكره وتقديره لهم، وحثهم على أهمية مضاعفة الجهود وبذل المزيد لتقديم أفضل الخدمات من صيانة وتسهيلات للمراجعين، ورفع الاحتياجات الخاصة بالمساجد أولًا بأول، وكذلك التقارير الأسبوعية الخاصة بالإنجازات، وإفادة جميع الاستفسارات، وسرعة التجاوب مع مركز الاتصال بالرقم ١٩٣٣ الخاص بالمراجعين.