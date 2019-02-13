، حضور لافت في "إكسبو الظهران".. ومستفيدون: سهّل خياراتنا في التملك ،

محمد بن مسعود - الدمام - خدمة "المستشار العقاري" نالت إشادة كبيرة من الزوار

شهد معرض "سكني إكسبو الظهران 2019" إقبالاً كبيراً من الزوار، الذين تعرفوا على الدور التثقيفي والتوعوي الذي يقدمه المعرض للمستفيدين، وتنوع المنتجات السكنية والخيارات التمويلية المطروحة من قبل 16 جهة تمويلية، وعدد من شركات التطوير العقاري، تحت سقف واحد، يضاف إليها خدمة "المستشار العقاري" الذي يقدم توصياته لمستفيدي وزارة الإسكان والصندوق العقاري فور دخولهم المعرض.

وقال محمد الزهراني أحد مستفيدي صندوق التنمية العقاري، إن أكثر ما لفت انتباهه في المعرض هو آلية دخول المستفيدين للمعرض، موضحاً أن وجود المستشار العقاري في بداية المعرض وفرّ عليه الوقت والجهد.

وأضاف: أن التوصية التي قدمها المستشار العقاري كانت بمثابة بوصلة إرشادية له في رحلة البحث عن الخيارات التمويلية المناسبة، كما أن طريقة تنظيم المعرض لها دور كبير في تحقيق الفائدة المرجوة منه.

ويرى إبراهيم الهزاع، وهو أحد زوار المعرض، أنه رغم حضوره بغرض الزيارة فقط، إلا أنه بتنوع المنتجات السكنية المتوفرة، إضافة لمعرفته لمعلومة تحمّل "الصندوق العقاري" كامل أرباح التمويل بنسبة 100٪ كون راتبه لا يتجاوز 12000 ريال، هو ما حفزه على التفكير جدياً في التقدم بطلب تمويل عقاري، خصوصاً وأن لديه الآن ثلاث خيارات تمويلية متاحة، يمكنه الاختيار من بينها الأنسب له.

من جهتها، قالت أم محمد وهي مستفيدة ضمن برنامج "سكني" إنها أجلت قرارها التمويلي كثيراً، لكن المعرض أتاح لها فرصة التعرف عن قرب على أنسب الحلول والمنتجات التي تلائم ظروفها المادية، فجاءت بعائلتها لمشاركتها في القرار السكني.

وأشارت إلى أنها زارت المعرض مرتين للاطلاع على المنتجات السكنية المختلفة، وبعد مشاورات استطاعت الاتفاق على خيار سكني مناسب، وتقدمت بطلب التمويل، وتأمل أن يحظى بالموافقة عليه.

يشار إلى أن معرض "سكني إكسبو الظهران 2019" والذي تنظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، جاء امتداداً لما حققه "سكني إكسبو الرياض 2018"، من إقبال كبير من مستفيدي "سكني" في المنطقة الوسطى، حيث تسعى الوزارة والصندوق من خلال هذه المعارض إلى تمكين المستفيدين من تملك مسكنهم الأول، والمساهمة في رفع نسبة تملك المواطنين إلى 60٪ بحلول 2020، وإلى 70٪ في 2030، علماً بأن المعرض ممتد حتى يوم السبت القادم 16 فبراير، بمقر معارض "إكسبو الظهران".