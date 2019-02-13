بالصور.. الأمير بدر بن سلطان يزور مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمكة المكرمة

زار الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، اليوم الأربعاء، مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمكة المكرمة.

وتجول أمير مكة بالنيابة في أقسام المركز، واطلع على آلية سير العمل وكيفية التعامل مع البلاغات والاتصالات المختلفة الواردة للمركز وتصنيفها في وقت قياسي وتوجيه الجهة المختصة للتعامل مع البلاغ، وذلك وفق أحدث الوسائل التقنية المزود بها المركز المرتبط بمنصة واحدة؛ لتقديم أفضل الخدمات لطالبي الخدمة من الزوار والمعتمرين وأهالي المنطقة بالجودة المطلوبة.

واستمع الأمير بدر بن سلطان، إلى شرح مفصل عن آليات استقبال ومعالجة البلاغات الواردة وتحليلها وتوجيه الجهات المختصة لمباشرتها، سواء كانت أمنية أو للجهات المساندة مثل وزارة الصحة والهلال الأحمر أو شركتي المياه والكهرباء والأمانات ووزارتي الحج والنقل.

كما وقف الأمير بدر بن سلطان، على الخدمات المقدمة في غرفة المتابعة الأمنية المكونة من شاشات نقل مباشر لمحافظات منطقه مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المزودة بأحدث التقنيات.

كما اطلع على مكتب الإنجاز المؤسسي الذي يُعنى بخدمة منسوبي المركز؛ بهدف التوثيق وسرعة الإنجاز سيرًا نحو تحقيق تميز مؤسسي متكامل، وتفقد قاعة إدارة الأزمات والكوارث واطلع على دورها في إدارة الأزمات أو المناسبات كموسمي رمضان والحج.

من جهته، قدم مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بالمنطقة، العقيد علي الغامدي، شرحًا وافيًا لرؤية المركز ورسالته وأهدافه الإنسانية والأمنية والخطط المستقبلية؛ لتحقيق أعلى معايير الاستجابة لجميع طالبي الخدمة على مدار الساعة.

وأعرب العقيد الغامدي، عن سعادته واعتزازه وجميع منسوبي المركز بزيارة أمير المنطقة بالنيابة، مؤكدًا أن الزيارة تجسد الرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة لتعزيز مسيرة الأمن والأمان في مختلف مناطق المملكة.

ويرتبط مركز العمليات الأمنية الموحد 911، بجهات ذات علاقة في منطقة مكة المكرمة وهي القطاعات الأساسية: قطاع المرور والدفاع المدني وأمن الطرق ودوريات الأمن والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة وعمليات الحرم المكي، كما يرتبط بـ17 محافظة تابعة لمنطقة مكة المكرمة وتقع جميعها داخل نطاقه، كما يساند 911 جهات المساندة للعمل الأمني، وهي الشركة السعودية للكهرباء ووزارة الصحة والمياه الوطنية والهلال الأحمر وأمانة العاصمة المقدسة وأمانة محافظة جدة وأمانة محافظة الطائف.

‏ويتلقى مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة يوميًا «٣٢.٠٩٧» اتصالًا بمعدل «٢٢» اتصالًا بالدقيقة، أغلبها ذات طابع خدمي للمتصلين.

ويهدف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 إلى تغطية جميع مناطق المملكة كمنطقة مكة المكرمة الذي بُدئ العمل الفعلي بها عام 1437 هـ، وتسعى وزارة الداخلية وفق منظومة متكاملة لافتتاح مركز العمليات الأمنية الموحد 911 خلال الأعوام القادمة في كل من المناطق التالية: منطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

والجدير بالذكر أن مركز البلاغات الأمنية الموحَّد 911 بمنطقة مكة المكرمة، يُعد أكبر مركز عمليات على مستوى الشرق الأوسط، وشرع المختصون في غرفة عمليات الأمن في تلقي البلاغات الخاصة بقطاعاتهم من خلال الرقم الموحد، بعد أن تلقوا تدريبات مكثفة وعالية المستوى على الأنظمة الخاصة بالمركز، ومباشرة بعض البلاغات ومعالجتها، واختبار وفحص أنظمة الاتصال؛ وهو ما حقق تشغيلًا ناجحًا للمركز.