تكليف وليد الأسمري مشرفًا على برنامج «حساب المواطن»

أصدر مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون التنفيذية المهندس محمد الجاسر، قرارًا بتكليف وليد بن سالم الأسمري مشرفًا على برنامج حساب المواطن، خلفًا للمهندس علي هادي راجحي .

وأكد المشرف على البرنامج وليد الأسمري، أن البرنامج يسعى في المرحلة القادمة لتقديم عمل يليق باسم الوطن ويرضي طموحات المواطن، ويوافق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي العهد؛ لضمان تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مقدمًا شكره لوزير العمل ونوابه ومساعديه على ثقتهم، داعيًا المولى أن يديم على هذه البلاد تقدمها وازدهارها.

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن، سلطان القحطاني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن تكليف وليد الأسمري مشرفًا على البرنامج.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17، التي سيتم إيداعها يوم 10 أبريل المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: «رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال»، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

وقال حساب المواطن في وقت سابق إنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.