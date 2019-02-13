الرئيس اللبناني: حريصون على تعزيز التعاون مع السعودية في المجالات كافة

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، حِرْصَ بلاده على تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية اللبنانية، اليوم الأربعاء، في القصر الجمهوري في بعبدا، المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا.

ونقل المستشار العلولا، حينما استقبله الرئيس اللبناني، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتهانيهما بمناسبة تشكيل حكومة لبنان الجديدة، مؤكدًا دعم المملكة العربية السعودية لأمن واستقرار لبنان، وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، حمَّلَ الرئيس عون المستشار العلولا، تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، مؤكدًا حرص لبنان على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري.