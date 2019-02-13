السعودية اليوم / قائد الجيش اللبناني يستقبل مسؤولاً عسكرياً بريطانياً ومسؤولة أممية



بيروت 08 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

استقبل قائد الجيش اللبناني جوزاف عون اليوم في بيروت المستشار الإستراتيجي لبرنامج التعاون الأمني البريطاني المتعلق بمشروع ضبط الحدود الجنرال المتقاعد غرايم لامب على رأس وفد مرافق، بحضور الملحق العسكري البريطاني المقدم الكس هيلتون، وجرى البحث في برنامج المساعدات البريطانية لضبط الحدود البرية.

كما استقبل قائد الجيش اللبناني رئيسة أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة اللواء كريستين لاند، وبحثا الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

// انتهى //

19:30ت م

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بيروت 08 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واساستقبل قائد الجيش اللبناني جوزاف عون اليوم في بيروت المستشار الإستراتيجي لبرنامج التعاون الأمني البريطاني المتعلق بمشروع ضبط الحدود الجنرال المتقاعد غرايم لامب على رأس وفد مرافق، بحضور الملحق العسكري البريطاني المقدم الكس هيلتون، وجرى البحث في برنامج المساعدات البريطانية لضبط الحدود البرية.كما استقبل قائد الجيش اللبناني رئيسة أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة اللواء كريستين لاند، وبحثا الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.// انتهى //19:30ت م0261

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