شكرا لقرائتكم أمير الباحة يوجه بسداد ديون مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 – عبدالعزيز العاتي- الباحة

تجاوب صاحب السمو الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة لحالة مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد نشر مناشدتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت المواطنة وفاء الزهراني نشرت مشكلتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلة : أناشد الأمير الدكتور حسام بن سعود بعد الله أن يساعدني ويفك كربتي، أنا سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة مطالبة بسداد دين اقترضته من البنك بسبب مصاريف علاجي، وعلي حكم محكمة، وعندي إيقاف لخدماتي، ولا أستطيع العلاج أناشدك يا أمير الإنسانية وكلي أمل في أن تساعدني في إنهاء معاناتي وفك كربتي.

وبعد 24 ساعة فقط على التغريدة جاء الرد سريعًا من الحساب الرسمي لإمارة منطقة الباحة بتجاوب أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود مع حالة المواطنة وفاء الزهراني من ذوي الاحتياجات الخاصة الموقوفة خدماتها.

كما وجه سموه بسداد كامل دينها المسجل لدى المحكمة وإنهاء معاناتها عاجلاً .

وعبرت المواطنة عن شكرها لهذه اللفتة الكريمة بقولها: أشكر سيدي أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود على اهتمامه وتوجيهه بدراسة حالتي والتأكد من معلوماتي وسداد كامل الدين الذي صرفته بسبب علاجي من المرض.

وأسأل الله أن يحفظ سموه ويصلح بطانته ولا يحرمه أجري وأن يحفظ قادتنا وولاة أمرنا المخلصين لشعبهم، كما قدمت المواطنة شكرها لكل من ساعدها وأسهم في إنهاء معاناتها.

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