شكرا لقرائتكم سكني يتيح الاختيار الإلكتروني لـ12 مخططاً جديداً للأراضي المجانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أضافت البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني التابع لوزارة الإسكان 12 من المخططات الجديدة ضمن المخططات السكنية التي طرحتها البوابة مؤخرًا.

وتتيح هذه المخططات للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين الراغبين في خيار الأراضي المجانية إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة فروع الوزارة، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم، إذ وفّرت البوابة حتى الآن 39 مخططاً، فيما سيتبعها المزيد من المخططات خلال الفترة المقبلة‪.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي اليوم، أنه تم تفعيل الاختيار الإلكتروني لـ12 مخططًا جديدًا ويجري استكمال أعمال البنية التحتية فيها، والتي تشمل المرافق الخدمية العامة، وتضمنت المخططات الجديدة مخطط درب طيبة الواقع بحي العزيزية بالمدينة المنورة على تقاطع الإمام مسلم مع الإمام النسائي، ومخطط دانة الشرق (أرض الإرسال) بمدينة الرياض، ومخطط أزهار الطائف المجاور لجامعة الطائف بالحوية شمال مدينة الطائف.

كما أضافت الوزارة تسعة مخططات في عدد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية تضم مخطط واحة القرية بقرية العليا ومخطط زهرة الحفر بمحافظة حفر الباطن ومخطط واحة الشروق بالنعيرية ومخطط ينبوع بقيق ومخطط الدغيمية بمحافظة بقيق ومخططات ضاحية الوسيع ودرة الضاحية وبستان الأحساء بمحافظة الأحساء ومخطط زهرة الخفجي بمحافظة الخفجي.

وبينت الوزارة، أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” ثم اختيار “الحلول السكنية” ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية أو الدخول المباشر على الرابط (هنا) واختيار المخطط المناسب له ثم إكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقاً لزيارة الفرع وذلك لإنهاء الإجراءات النهائية للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات، مشيرة إلى أنها ستواصل تقديم كافة التسهيلات لمستفيديها من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة.

يذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان قد خصص نحو 783 ألف خيار سكني وتمويلي منذ إطلاقه بداية عام 2017، كان نصيب الأراضي المجانية 207.296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة منها 50 ألف قطعة مجانية تم تخصيصها هذا العام، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق.

كما يتيح البرنامج العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل بالإضافة إلى الأراضي المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.