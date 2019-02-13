توجيهات عليا بإعادة المفصولين لوظائفهم بعد «تبرئتهم أمنيًا»

علمت «عاجل» من مصادرها، بصدور توجيهات عليا لجميع الوزارات والمصالح الحكومية بما فيها وزارة الخدمة المدنية، بإعادة المفصولين من وظائفهم بسبب تغيبهم عن العمل أثناء فترة توقيفهم لدى الجهات الأمنية.

وبيّنت المصادر، اليوم الأربعاء، أن الجهات العليا وجّهت تعميمًا بشأن من تم ‏فصله من عمله بسبب انقطاعه عن العمل، وثبت أنه كان موقوفًا لدى الجهات الأمنية وأطلق سراحه ولم يصدر في حقه حكم يستوجب إنهاء خدمته، موضحة أن التعميم تضمن سحب قرار الفصل ومعالجة وضع الشخص المنقطع.

ونوّه التعميم إلى ضرورة أن يتم ذلك وفقًا لأحكام كف اليد في نظام الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية، دون الإخلال بما قضى به ‏قرار مجلس الخدمة المدنية رقم «1097/1».