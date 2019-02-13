بالصور.. النائب العام يبحث خطط تنفيذ الأمر الملكي بمباشرة «قضايا الجمارك»

ناقش النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أثناء وجوده، اليوم الأربعاء، بفرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، برفقة وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح آل شلعان، آلية التعبئة الفورية للعمل بالأمر الملكي الكريم القاضي بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة من الهيئة العامة للجمارك والجهازية التامة والاستعداد الأكمل وفقًا للخطط النشطة والاستراتيجيات الفعّالة المعدة مسبقًا لهذا الشأن.

وقام النائب العام بجولة ميدانية، اليوم، لفرع النيابة بالمنطقة الشرقية، شملت تفقد معاليه فرع النيابة بالدمام، بعد وصوله إلى مراحل التأهيل النهائية؛ بسبب الحريق الذي نشب به في سبتمبر الماضي، وشهدت الزيارة مناقشة الحلول العملية لسرعة إنجاز القضايا بما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - في الحرص على كل ما فيه راحة المواطن والمقيم، كما حرص على الالتقاء بعدد من المراجعين، والاستماع لما يقدمونه من شكاوى واستفسارات، موجهًا بسرعة معالجتها في ضوء الأنظمة.

يُذكر أن الزيارة تأتي ضمن إطار الجولات التي يقوم بها النائب العام لعدد من المناطق والمحافظات للوقوف على سير العمل، والالتقاء بالمسؤولين والعاملين في فروع النيابة، والاستماع إلى شكاوى المواطنين وحلها، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، في هذا الشأن.