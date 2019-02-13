السعودية اليوم / أمير الحدود الشمالية يرأس الاجتماع التنموي بمحافظة العويقيلة



العويقيلة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم في مقر محافظة العويقيلة الاجتماع التنموي بحضور عدد من مدراء الإدارات التنموية.

وناقش الاجتماع سبل الارتقاء بالمحافظة والمراكز التابعة لها وتهيئة الخدمات التي ستسهم في تحفيز التنمية وترفع من مستويات العيش الكريم.

وبحث سموه مع المجتمعين آليات عمل برنامج التوطين في المحافظة، ومدى أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات كافة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، فيما ناقش موضوعات مدرجة على جدول الأعمال، اتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

// انتهى //

17:15ت م

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العويقيلة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم في مقر محافظة العويقيلة الاجتماع التنموي بحضور عدد من مدراء الإدارات التنموية.وناقش الاجتماع سبل الارتقاء بالمحافظة والمراكز التابعة لها وتهيئة الخدمات التي ستسهم في تحفيز التنمية وترفع من مستويات العيش الكريم.وبحث سموه مع المجتمعين آليات عمل برنامج التوطين في المحافظة، ومدى أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات كافة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، فيما ناقش موضوعات مدرجة على جدول الأعمال، اتخذ حيالها التوصيات اللازمة.// انتهى //17:15ت م0226

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