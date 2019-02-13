السعودية اليوم / الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد ميدانيًا أحياء وشوارع محافظة العويقيلة



العويقيلة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

‏تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم, أحياء وشوارع محافظة العويقيلة في جولة ميدانية .وتجول سموه داخل أحياء الروضة والمنار ، مؤكدا سموه أهمية العمل الدائم والمستمر في تقديم الخدمات البلدية المناسبة .

وشدد سموه على أهمية تقديم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالشكل اللائق ومتابعة التنفيذ بشكل حثيث ودوري للتأكد من كفاءة الأداء وجودة العمل والمنجز، بما يناسب حجم الإنفاق الحكومي السخي وأهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية .

// انتهى //

17:08ت م

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العويقيلة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس‏تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم, أحياء وشوارع محافظة العويقيلة في جولة ميدانية .وتجول سموه داخل أحياء الروضة والمنار ، مؤكدا سموه أهمية العمل الدائم والمستمر في تقديم الخدمات البلدية المناسبة .وشدد سموه على أهمية تقديم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالشكل اللائق ومتابعة التنفيذ بشكل حثيث ودوري للتأكد من كفاءة الأداء وجودة العمل والمنجز، بما يناسب حجم الإنفاق الحكومي السخي وأهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية .// انتهى //17:08ت م0221

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