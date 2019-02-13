السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية يتفقد محافظة العويقيلة



العويقيلة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

بدأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، جولاته التفقدية بزيارة محافظة العويقيلة والتي استهلها باستقبال سموه أصحاب الفضيلة والقادة العسكريين ومديري الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل وجموع المواطنين في مقر المحافظة.

وعبر سموه خلال جولته التفقدية في محافظة العويقيلة، عن سروره بزيارة المحافظة والالتقاء بالأهالي، والاستماع لمطالبهم وما عبروا عنه من مشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادته، في ظل ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - من رعاية واهتمام ومتابعة لكل المحافظات وفي مختلف المناطق.

وأضاف سموه بقوله " أن هذه الزيارة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة فستعقبها زيارات تفقدية أخرى والهدف تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في توفير كافة الخدمات المتكاملة لأبناء المنطقة بالمستوى اللائق، والتأكد من تطبيق الأنظمة وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل.

ثم تناول الجميع طعام الغداء على مائدة سموه، وشملت جولة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية زيارة عدد من الأهالي في منازلهم حيث قام سموه بزيارة : فهد بن ماضي المجول، و كاتب المليحاء، وشبلي المعكلي.

رافق سمو خلال الجولة وكيل الإمارة المكلف محمد بن سلطان بن جريس, ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني, ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عبدالله بن خلف الشمري, ومحافظ العويقيلة المكلف حسين بن عبدالرحمن الدغيم, وعدد من مدراء الإدارات الحكومية والعسكرية.

// انتهى //

17:08ت م

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العويقيلة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسبدأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، جولاته التفقدية بزيارة محافظة العويقيلة والتي استهلها باستقبال سموه أصحاب الفضيلة والقادة العسكريين ومديري الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل وجموع المواطنين في مقر المحافظة.وعبر سموه خلال جولته التفقدية في محافظة العويقيلة، عن سروره بزيارة المحافظة والالتقاء بالأهالي، والاستماع لمطالبهم وما عبروا عنه من مشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادته، في ظل ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - من رعاية واهتمام ومتابعة لكل المحافظات وفي مختلف المناطق.وأضاف سموه بقوله " أن هذه الزيارة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة فستعقبها زيارات تفقدية أخرى والهدف تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في توفير كافة الخدمات المتكاملة لأبناء المنطقة بالمستوى اللائق، والتأكد من تطبيق الأنظمة وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل.ثم تناول الجميع طعام الغداء على مائدة سموه، وشملت جولة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية زيارة عدد من الأهالي في منازلهم حيث قام سموه بزيارة : فهد بن ماضي المجول، و كاتب المليحاء، وشبلي المعكلي.رافق سمو خلال الجولة وكيل الإمارة المكلف محمد بن سلطان بن جريس, ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني, ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عبدالله بن خلف الشمري, ومحافظ العويقيلة المكلف حسين بن عبدالرحمن الدغيم, وعدد من مدراء الإدارات الحكومية والعسكرية.// انتهى //17:08ت م0220

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