السعودية اليوم / محافظ الجمارك يثّمن الأمر الملكي في نقل التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة



الرياض 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

ثمن معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك

وقال: "صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بنقل التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة يمثل خطوة محورية تهدف لتوحيد مرجعيات التحقيق والإدعاء على مستوى أجهزة الدولة وحصرها بالنيابة العامة، وسيساعد هذا الأمر الجمارك على تركيز جهودها لتطوير قدراتها وعملياتها الميدانية وفق استراتيجيتها الرامية إلى تحويل المملكة لمنصة عالمية للخدمات الجمركية واللوجستية وفق رؤية 2030".

يذكر أن الأمر الملكي الكريم جاء بعد إعلان معالي النائب العام استعداد النيابة العامة التامّ لمباشرة اختصاصاتها في التحقيق والإدعاء في القضايا الجمركية وسيتم استكمال إجراءات وآلية الإنتقال من الهيئة العامة للجمارك إلى النيابة العامة بعد توقيع محضر مشترك بين الجهتين تباشر وفق مضمونه النيابة العامة اختصاصها وفق الآلية التي سيتم تحديدها في المحضر المشترك.

// انتهى //

17:01ت م

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الرياض 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسثمن معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني الأمر الملكي الكريم بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ الأمر الكريم.وقال: "صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بنقل التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة يمثل خطوة محورية تهدف لتوحيد مرجعيات التحقيق والإدعاء على مستوى أجهزة الدولة وحصرها بالنيابة العامة، وسيساعد هذا الأمر الجمارك على تركيز جهودها لتطوير قدراتها وعملياتها الميدانية وفق استراتيجيتها الرامية إلى تحويل المملكة لمنصة عالمية للخدمات الجمركية واللوجستية وفق رؤية 2030".يذكر أن الأمر الملكي الكريم جاء بعد إعلان معالي النائب العام استعداد النيابة العامة التامّ لمباشرة اختصاصاتها في التحقيق والإدعاء في القضايا الجمركية وسيتم استكمال إجراءات وآلية الإنتقال من الهيئة العامة للجمارك إلى النيابة العامة بعد توقيع محضر مشترك بين الجهتين تباشر وفق مضمونه النيابة العامة اختصاصها وفق الآلية التي سيتم تحديدها في المحضر المشترك.// انتهى //17:01ت م0218

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