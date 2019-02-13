السعودية اليوم / مجموعات من المستوطنين اليهود وعناصر من المخابرات يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود بينهم عدد من عناصر مخابرات الاحتلال اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن 43 مستوطنًا وثمانية عناصر من مخابرات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك، واستمعوا إلى شروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم.

وفي السياق نفسه، واصلت قوات الاحتلال فرض إجراءاتها المشددة على المصلين من فئة الشبان، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية على الأبواب الرئيسية.

// انتهى //

15:59ت م

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القدس المحتلة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واساقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود بينهم عدد من عناصر مخابرات الاحتلال اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن 43 مستوطنًا وثمانية عناصر من مخابرات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك، واستمعوا إلى شروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم.وفي السياق نفسه، واصلت قوات الاحتلال فرض إجراءاتها المشددة على المصلين من فئة الشبان، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية على الأبواب الرئيسية.// انتهى //15:59ت م0167

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