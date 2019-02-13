انت الان تتابع تفاصيل خبر إدراج السعودية على قائمة "تمويل الإرهاب" الأوروبية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 فبراير 2019 05:17 مساءً - أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إدراج المملكة العربية السعودية وبنما ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديداً للتكتل، بسبب "تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال".

وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي على صفحته بـ"تويتر"، تضم القائمة 23 دولة ومنطقة هي: السعودية، وأفغانستان، وساموا الأمريكية، وجزر الباهاما، وبوتسوانا، وكوريا الشمالية، وإثيوبيا وغانا، وجوام، وإيران، والعراق، وليبيا، ونيجيريا، وباكستان، وبنما، وبورتوريكو، وساموا، وسريلانكا، وسوريا، وترينيداد، وتوباجو، وتونس، وجزر العذراء الأمريكية، واليمن.

وإلى جانب التأثير السلبي للانضمام إلى القائمة في سمعة المدرجين بها، فإنه يعقّد أيضاً العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وتسبب قرار بروكسل ضم الرياض إلى القائمة، في خلاف بين المفوضية الأوروبية وبعض الدول الكبيرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي أعربت عن معارضتها اتخاذ موقف ضد مكافحة غسل الأموال أكثر تشدداً من موقف الكيانات الدولية الأخرى.

وفي وقت سابق، نقلت "فايننشيال تايمز" عن مسؤولين قولهم إن الحكومة السعودية وحلفاءها، وضمن ذلك الولايات المتحدة، ضغطوا أيضاً على بروكسل لإزالة الرياض من القائمة.