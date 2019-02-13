شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسدد حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة ٦٠ مليون دولار والان مع التفاصيل
وأوضح نقلى أن هذه المساهمة تأتي في إطار دعم المملكة العربية السعودية الدائم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية.
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