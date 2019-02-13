شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسدد حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة ٦٠ مليون دولار والان مع التفاصيل

أعلن السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر ومندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية، عن تحويل الصندوق السعودي للتنمية مبلغ 60 مليون دولار، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية وذلك قيمة مساهمات السعودية الشهرية في دعم موازنة السلطة الفلسطينية، لأشهر نوفمبر وديسمبر ويناير الماضيين.

وأوضح نقلى أن هذه المساهمة تأتي في إطار دعم المملكة العربية السعودية الدائم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية.

