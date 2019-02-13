شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المبادرة السعودية "رؤيتك رايتنا" بمؤتمر صحفي الأحد القادم بالقاهرة والان مع التفاصيل
وتتضمن المبادرة دور المرأة السعودية في تحقيق هذه الرؤية عبر مجموعة من المحاور وعلى رأسها: دور المرأة في المجالات الثقافية، والاقتصادية، والتقنية، إضافة إلى دورها في المجال الإعلامي، وفي القطاعين الحكومي والأهلي.
وتهدف المبادرة إلى بلورة التعاون بين المنظمات النسوية لتحقيق مزيد من الدمج للمرأة السعودية في أنشطة المجتمع، وتسليط الضوء على الدور المنشود منها خلال المرحلة المقبلة داخل منظومة البناء والتنمية، وخاصة أن المملكة العربية السعودية تشهد نقلة نوعية كبيرة في مجال تمكين المرأة في جميع المجالات وعبر توليها المناصب القيادية في القطاعين الحكومي والأهلي فضلا عن عضويتها في مجلس الشورى وحصولها على الحق في الإنتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية، وهو ما يعكس دورها الفعال كشريك أساسي في المجتمع السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق المبادرة السعودية "رؤيتك رايتنا" بمؤتمر صحفي الأحد القادم بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.