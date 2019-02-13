السعودية | السديري : المتقدمون لـ”هدف” تجاوز عددهم المليون متقدم ، و57% تم التعاقد معهم قبل انتهاء التجربة

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:27 مساءً, 13 فبراير 2019 م

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كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ، الدكتور محمد السديري، أن المتقدمين للتوظيف عبر بوابة طاقات بلغ أكثر من مليون مُسجل.

وقال السديري في كلمة له خلال اللقاء، الذي عُقد على طاولة الحوار الأكاديمي بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم ” إن طاقات لا تكتفي باستقطاب الشباب فقط بل هناك العديد من الشركات التي تقتنص المميزين من خلالها لتوظيفهم ” ، مؤكداً أن صندوق تنمية الموارد البشرية يعمل على تمكين أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الخاص من حيث التأهيل والتدريب وتقديم المعرفة في شتى المجالات لزيادة الفعالية وزيادة رأس المال البشري النوعي.

واشار إلى حرص “هدف” على عقد الشراكات غير الربحية مع القطاع الخاص، واتحادهم في بناء المعاهد والمساعدة في بناءها وتنظيمها والمساهمة ايضآ مالياً في دفع تكاليف المتدربين طيلة الـ 24 شهراً ، لافتاً الانتباه إلى تحقيق نجاح كبير في قطاعي التعدين والصناعة.

وأفاد السديري أن علاقة الصندوق مع الشباب تبدأ مبكراً من خلال المرحلة الثانوية والدراسة الجامعية ثم يعمل على التدريب والتأهيل، وأيضاً يقدم دعم للشخص بعد التوظيف دعم موازي للمنشاة، مشيراً إلى انه لا يتم الاكتفاء بتوظيف الشباب بل بتنمية مهاراتهم وتحويله من موظف لقيادي في منظومته، وأن أصعب مرحلة تواجه الشباب تكمن في ما بعد التخرج من الثانوية العامة، وعملنا على مد يد العون من خلال معرفة اتجاه السوق في التوظيف، والمهارات المطلوبة، والرغبات الموجودة.

وأشار إلى أن الرحلة مع “هدف” تبدأ مع الإرشاد المهني (سبل) ، وأن عمل اختبار ميول منذ البداية يختصر الزمن والاستثمار وهذا عمل بوابة إرشاد، حيث تقدم عدد من الاختبارات لتحديد ميول المتقدم، لافناً إلى وجود (دروب) وهي : منصة الكترونية خاصة بالتدريب على راس العمل، وأن أي شاب وشابة يستطيع التسجيل فيها ، والاستفادة مما تقدمه حيث نقدم دورات تدريبية الكترونية يوجد فيها مسارات تدريبية متنوعة وفيها شهادات مهنية واحترافية.

وقال السديري “نشارك في دفع الفواتير الخاصة بالشهادات المهنية الاحترافية، ونعمل على تطوير هذا الرافد من خلال المساهمة في الدفع منذ البداية في حال رغب المتقدم “، مؤكداً أن عقدهم مثل هذه الشراكات مع القطاع الخاص من خلال دفع مكافأة تدريبية للشاب لمدة 6 أشهر حققت نجاحاً كبيراً من خلال توقيع هذه القطاعات لعقود مع 57% قبل مدة التدريب.

وعن توقيع الاتفاقيات أعلن السديري عن توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الجامعات تهدف لإنشاء مراكز خاصة بالتوظيف، وأن هناك المزيد من الاتفاقيات ستوقع قريباً, كاشفاً عن بوابة (توافق) التي تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة لأبناء الوطن من أصحاب الهمم العالية.

وشدد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية على أهمية التصدي للتوظيف الوهمي الذي يمثل حرقاً للشاب وقبل ذلك حرقاً للوطن ومقدراته ، لافتا الانتباه إلى مساعدة من يُريد العمل في القطاع الخاص بدفع 4 آلاف ريال لتوظيف الخريج وتدريبه والالتزام بتوظيف الشاب في المكان الذي يريده.