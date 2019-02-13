السعودية | وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية المالديف

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية المالديف والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:04 مساءً, 13 فبراير 2019 م المناطق - واس استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد، والوفد المرافق له.

ولدى وصول الوزير الضيف، صافح كبار مسؤولي الوزارة، ثم دوّن كلمته في سجل الزوار.

وبدأ اللقاء الثنائي الذي تناول العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال واللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، كما حضرها، الوفد المرافق لمعالي وزير خارجية جمهورية المالديف.



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