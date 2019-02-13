الان تتابع عاجل.. أمانة القصيم تقرر إيقاف بيع الجراد والتحذير من أكله لتعرضه للمبيدات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لمحة سريعة على قيم الإشعاع بالهواتف الذكية “ديجتال تريندز” ينشر قائمة بالهواتف الذكية الأخطر على الإنسان سامسونغ: هذا هو موعد إطلاق «هواتف المستقبل» اكتشف “ثغرة منتصف الليل” بالصراف الآلي.. وسحب مليون دولار

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