الان تتابع بالصور.. محافظ جدة يبحث أوضاع المواقع المتضررة بيئيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365

عقد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة، اليوم الأربعاء، اجتماعا بحضور أمين جدة صالح التركي، والرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي، وعدد من الجهات ذات العلاقة بالشأن البيئي.

واستعرض مع الحضور عددًا من المواقع المتضررة بيئيا وكيفية معالجة أوضاعها بالشكل العلمي المدروس، كما شدد خلال الاجتماع على أهمية التعاون من أجل الحفاظ على بيئة جدة نقية ونظيفة والإبلاغ عن كل ضرر يمسّ المحافظة بيئيًا.

ودعا لحصر المواقع بحسب درجة الضرر البيئي ومعالجتها على الفور بتكاتف الجهات ذات العلاقة، مشددًا على أهمية الالتزام بما نوقش في الاجتماع للحفاظ على البيئة بكافة جنباتها.

حضر الاجتماع، مسؤولي وحدة أعمال المياه بجدة، وقطاع حرس الحدود بالمحافظة.