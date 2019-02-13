شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة والمدير التنفيذي لـ«يونيسيف» يوقّعان برنامج تعاون مشترك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم (الأربعاء)، مع المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» هنرييتا فور، كما وقعا مذكرة تعاون مشترك وذلك في مقر المركز بالرياض.

ووصف الدكتور الربيعة في تصريح صحفي الاجتماع بالبناء، وأن الشراكة مع المنظمة العريقة اليونيسيف شراكة مستدامة بدأت منذ إنشاء المركز وهي في تزايد، ويأتي توقيع اليوم للتعاون في مجال العمل الإنساني وتبادل المعرفة والخبرات، ودعم برامج التطوع والبحوث وبناء القدرات، تأكيداً على مدى أهمية الشراكة القوية بين الجانبين، مشيراً إلى أن المركز يوقع اليوم البرنامج الخامس، حيث سبقه توقيع أربعة برامج في مجالات متنوعة مثل الصحة والإصحاح البيئي وتطعيمات الأطفال داخل اليمن وللاجئين اليمنيين في جيبوتي.

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» السيدة هنرييتا فور: أود أن أتقدم بالتهنئة لجميع العاملين في مركز الملك سلمان للإغاثة الذين يقدمون الدعم والمساعدة حول العالم لقد عملنا مع بعضنا في العديد من الدول والشراكة مع المركز طويلة الأمد وهي واحدة من الشراكات البناءة والمفيدة للأطفال واليافعين في كل مكان، وقالت: الشكر الجزيل منا في اليونيسيف ومن جميع انحاء العالم لكم.