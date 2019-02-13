شكرا لقرائتكم خبر عن المعجب يناقش إجراءات الأمر الملكي بانتقال التحقيق في القضايا الجمركية لـ«النيابة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ناقش النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أثناء وجوده بفرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية يرافقه وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح آل شلعان، آلية التعبئة الفورية للعمل بالأمر الملكي القاضي بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة من الهيئة العامة للجمارك والجهازية التامة والاستعداد الأكمل وفقا للخطط النشطة والإستراتيجيات الفعالة المعدة مسبقا لهذا الشأن.

كما أجرى النائب العام جولة ميدانية اليوم (الأربعاء)، لفرع النيابة بالمنطقة الشرقية شملت تفقده فرع النيابة بالدمام، بعد وصوله لمراحل التأهيل النهائية بسبب الحريق الذي شب به في سبتمبر الماضي.

وشهدت الزيارة مناقشة الحلول العملية لسرعة إنجاز القضايا بما يحقق تطلعات ولاة الأمر في الحرص على كل ما فيه راحة المواطن والمقيم.

وفي السياق ذاته، حرص الشيخ سعود المعجب على الالتقاء بعدد من المراجعين، والاستماع لما يقدمونه من شكاوى واستفسارات، موجها بسرعة معالجتها في ضوء الأنظمة.

يذكر أن الزيارة تأتي ضمن إطار الجولات التي يقوم بها النائب العام لعدد من المناطق والمحافظات للوقوف على سير العمل، والالتقاء بالمسؤولين والعاملين في فروع النيابة، والاستماع الي شكاوى المواطنين وحلها، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في هذا الشأن.