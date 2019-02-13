شكرا لقرائتكم خبر عن الشبانة يبحث موضوعات إعلامية مع سفيري الإمارات واليابان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الإعلام تركي الشبانة، في مكتبه بالرياض اليوم (الأربعاء)، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

كما استقبل وزير الإعلام، سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.

وتم خلال الاستقبالين، بحث الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية.

صور

صور

صور

صور

صور