شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن مشاريع كثيفة العمالة بمديرية حالمين في لحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الأربعاء) في مديرية حالمين بمحافظة لحج مشاريع كثيفة العمالة التي تهدف إلى تنفيذ برامج غنية بفرص العمل وتحسين البنى التحتية في المحافظات المستهدفة، حيث تم البدء بتنفيذ مشروع بناء وإصلاح مدرجات زراعية في المديرية، حيث يوفر المشروع فرص عمل لأبناء المديرية، يستفيد من هذا المشروع 80 فرداً بصورة مباشرة و400 بصورة غير مباشرة.

ويأتي هذا المشروع الذي تم تدشينه بحضور مدير عام مديرية حالمين عبدالقادر حسين حيدرة ومنسق المشروع بالمحافظة فواز الشاوش وعدد من المسؤولين، في إطار أنشطة تحسين سبل العيش في اليمن الممول من المركز التي تستهدف توفر فرص عمل قصيرة الأجل وتأهيل العمالة غير الماهرة، كما يمثل رافدًا من حيث الدخل للكثير من أرباب الأسر، في ظل الظروف المعيشية الصعبة، ويحقق التنمية في المناطق المستهدفة.

يذكر أن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن يضم ثلاثة قطاعات رئيسية هي قطاع مشاريع كثيفة العمالة، وقطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر وتمكين الشباب، والقطاع السمكي والزراعي، يستفيد منه 3750 مستفيداً بصورة مباشرة وأكثر من 18.750 مستفيداً بصورة غير مباشرة.