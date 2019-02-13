شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق تقنية «صفر رجيع ملحي» بمحطة أملج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله السميري (أملج) أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن أكبر منتج للمياه المحلاة بالعالم يطبق تقنية «صفر رجيع ملحي» بمحطة تحلية أملج بمنطقة تبوك. وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم (الأربعاء)، بأن هذه التقنية يتم تطبيقها للمرة الأولى في العالم.



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