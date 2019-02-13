شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تطلق حملة تحصين الأبقار ضد «الحمى القلاعية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حملة التحصين الشامل ضد مرض الحمى القلاعية للأبقار والأغنام المخالطة لها في جميع مناطق المملكة، وذلك في إطار خطط وكالة الثروة الحيوانية لمكافحة الأمراض الحيوانية الوبائية والمشتركة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية الدكتور إبراهيم بن أحمد قاسم، أن الحملة تبدأ من تاريخ 13 فبراير وحتى 11 أبريل 2019م، داعياً جميع مربي الأبقار في مناطق المملكة المختلفة إلى التوجه لأقرب فرع للوزارة أو مكتب أو وحدة بيطرية لتلقي خدمة التحصين.

وأفاد قاسم، أن مرض الحمى القلاعية يعتبر من اشد الأمراض الفيروسية الوبائية وأسرعها انتشاراً، حيث يصيب (المجترات المستأنسة)، مثل الأبقار والأغنام والحيوانات البرية كالغزلان والمها، وينتشر في كثير من دول العالم (بما في ذلك المملكة العربية السعودية والتي يعتبر المرض متوطنا بها)، مضيفاً أنه يعتبر من الأمراض العابرة للحدود، حيث أن الفيروس المسبب للمرض ينتقل بالرياح متخطياً الحواجز الطبيعية والحدود بين الدول، وهو يسبب خسائر اقتصادية كبيرة لمربي الماشية، الأمر الذي جعل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تعتمد خطة مكافحة عالمية لاحتواء المرض والسيطرة عليه.

وأكد مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية، على أهمية حملات التحصين التي تنفذها الوزارة للارتقاء بمجالي إنتاج وإكثار الثروة الحيوانية، وذلك لتفادي الخسائر الاقتصادية التي قد تنتج بسبب الإصابة، حيث أن عدد الأبقار في حيازات المربين يقارب 500 ألف رأس من الأبقار.