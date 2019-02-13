وزير الداخلية يبحث سبل تعزيز التعاون مع عمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود جلسة مباحثات رسمية، مع وزير الداخلية بسلطنة عمان حمود البوسعيدي، وذلك في مكتبه بديوان الوزارة اليوم ، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية، إلى جانب استعراض نتائج اجتماعات سلطات الحدود من الدرجة الأعلى في البلدين.

حضر جلسة المباحثات، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ومساعد رئيس أمن الدولة عبدالله العيسى، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، ومدير عام حرس الحدود الفريق عواد البلوي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، والمستشار في وزارة الداخلية الدكتور عبدالله الأنصاري وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

حضر الجلسة من الجانب العماني، وكيل وزارة الداخلية المهندس خالد البوسعيدي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الإدارية والمالية محمد الزرافي، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة أحمد البوسعيدي، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية العمانية.