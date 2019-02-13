، "أخضر المبارزة" يرفع رصيده إلى 15 ميدالية في البطولة العربية ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفع المنتخب السعودي للمبارزة رصيده من الميداليات إلى 15 ميدالية في البطولة العربية للناشئين والشباب المقامة حالياً في دولة الكويت، بعد أن أضاف لاعبوه ولاعباته أمس 8 ميداليات (ذهبيتيان، فضيتان، 4 برونزيات).

وحققت لاعبة الأخضر "الحسناء الحماد" الميدالية الذهبية ضمن منافسات سلاح السيف (سيبر).

وحصلت "ندى عابد" و"فوزية الخيبري" على ميداليتين برونزيتين في المنافسة ذاتها، فيما انتزع "جواد الداوود" ذهبية سلاح المبارزة (الابيه) وحقق زميله "حسين الطويل" الميدالية الفضية، وحصل "نواف الخالدي" على الميدالية البرونزية في المنافسة ذاتها، في حين حقق "علي البحراني" الميدالية الفضية لسلاح السيف (سيبر)، وحصل زميله "سعد البقمي" على الميدالية البرونزية.