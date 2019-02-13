، "الشدوي": شحّ البيانات وعدم معرفة مقومات المناطق الريفية تتعارض مع 2030 ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال لـ"الخليج 365": يجب أن تستنفر الطاقات لمعالجتها لأنها ركيزة أساسية في التنمية المستدامة

كشف الإعلامي والباحث ناصر الشدوي أنه ربما يكون هناك شح واضح في البيانات لدى صاحب القرار، في ظل غياب معرفة المقومات الطبيعية والجغرافية والبشرية لكل منطقة، الأمر الذي سيؤدي إلى ضعف في خطط التنمية الريفية المستدامة لتواكب مستهدفات رؤية 2030.

وأضاف أنه ورد في صياغة الاستراتيجية الوطنية للخدمات البلدية المقدمة إلى المناطق الريفية أنه أصبح من الضروري تعزيز المناطق القروية، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري لوزارة الشؤون البلدية والقروية لصياغة استراتيجية وطنية للتنمية القروية واستقصاء المخاوف والتحديات والتطلعات القروية، ووضع برامج قادرة على مواجهة تلك القضايا، وصولاً إلى تنمية اقتصادية واجتماعية؛ لتمكين السكان المحليين من الممارسة الفعلية في التنمية المستدامة.

وأشار الباحث والإعلامي ناصر الشدوي في حديثه لـ"الخليج 365": من الواجب لمعالجة ذلك أن تستنفر الطاقات من المجتمعات المحلية؛ لكونها ركيزة أساسية في التنمية المستدامة، وأن يستقطب منهم أهل المبادرات والمهتمين بالبيئة، وأهل التجارب الميدانية المشهود لهم أنهم الخليج 365 وأن قدموا شيئاً ذا قيمة لمجتمعهم، وذلك من خلال أعمال ومبادرات تنموية الخليج 365 وأن قاموا بها أو شاركوا فيها، حتى لو تطلّب الأمر إعطاءهم مكافآت في هذه الحملة، كتلك التي تعطى للمشاركين في التعداد السكاني، فالمليارات المعتمدة لدعم التنمية المستدامة كفيلة بأن تغطي الإنفاق على كل عناصر التنمية سواء كانت عناصر بشرية أم مشاريع تنموية.

وأضاف: سوف نأخذ هنا وجهة واحدة من جهات جبل "شدا الأعلى" بمنطقة الباحة كمثال بسيط على ما الخليج 365 قوله، وهناك أمثلة مختلفة في نواحٍ كثيرة في المملكة، فقرية "جوة عين" في الجهة الشمالية الشرقية من جبل شدا الأعلى، تمتلك هذه القرية الصغيرة القابعة في خاصرة جبل شدا الأعلى من الناحية الشمالية الشرقية مقومات طبيعية وزراعية في غاية الأهمية، فهي قرية واعدة بتحقيق أكثر من عنصر تنموي لصالح سكان القرية بصفة خاصة، ولصالح المجتمع المحلي والوطن بصفة عامة.

وأوضح أنه في الجانب الزراعي ذكر لي عريف القرية محمد بن أحمد الزهراني الذي التقيته هناك أنه يعتزم إعادة المدرجات الزراعية في القرية إلى سابق عهدها من إعادة زراعة البن الذي كان المنتج الأساسي للقرية، وكذلك الخوخ والرمان وغيرهما من الفواكه التي كانت تنتجها القرية لا سيما أن هناك بئرين في القرية لا ينضب ماؤهما، لكن هناك عائق كبير جعل أهل القرية يعزفون عن الاستفادة من حقول ومزارع القرية، وهو الطريق غير المعبد المؤدي للقرية.

وختم "الشدوي": لذا فمن الطبيعي والبديهي ومن أجل تطوير الحياة في الريف والقرية سعياً إلى النهوض بالمجتمع المحلي الذي يعد الركيزة الأولى في التنمية المستدامة أن تعمد الجهات المعنية إلى سرعة توفير الحاجات الأساسية للسكان من كهرباء وغيرها، وتعبيد للطرق بالدرجة الأولى؛ لضمان سهولة وصول السكان المحليين إلى مزارعهم، وسرعة نقل المنتج إلى الأسواق المحلية، وكذلك سهولة الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية لهم، بالإضافة إلى سهولة وصول السائح إلى تلك الأماكن.