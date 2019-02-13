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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون التنفيذية المهندس محمد الجاسر، قراراً بتكليف وليد بن سالم الأسمري مشرفاً على برنامج حساب المواطن، خلفاً للمهندس علي هادي راجحي.
وأكد المشرف على البرنامج وليد الأسمري أن البرنامج يسعى في المرحلة القادمة لتقديم عمل يليق باسم الوطن، ويرضي طموحات المواطن، ويوافق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد؛ لضمان تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وقدّم شكره لوزير العمل ونوابه ومساعديه على ثقتهم، داعياً المولى أن يديم على هذه البلاد تقدمها وازدهارها.
"الأسمري" مشرفاً على برنامج "حساب المواطن"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-13
أصدر مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون التنفيذية المهندس محمد الجاسر، قراراً بتكليف وليد بن سالم الأسمري مشرفاً على برنامج حساب المواطن، خلفاً للمهندس علي هادي راجحي.
وأكد المشرف على البرنامج وليد الأسمري أن البرنامج يسعى في المرحلة القادمة لتقديم عمل يليق باسم الوطن، ويرضي طموحات المواطن، ويوافق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد؛ لضمان تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وقدّم شكره لوزير العمل ونوابه ومساعديه على ثقتهم، داعياً المولى أن يديم على هذه البلاد تقدمها وازدهارها.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
04:53 PM
أصدر مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون التنفيذية المهندس محمد الجاسر، قراراً بتكليف وليد بن سالم الأسمري مشرفاً على برنامج حساب المواطن، خلفاً للمهندس علي هادي راجحي.
وأكد المشرف على البرنامج وليد الأسمري أن البرنامج يسعى في المرحلة القادمة لتقديم عمل يليق باسم الوطن، ويرضي طموحات المواطن، ويوافق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد؛ لضمان تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وقدّم شكره لوزير العمل ونوابه ومساعديه على ثقتهم، داعياً المولى أن يديم على هذه البلاد تقدمها وازدهارها.
، "الأسمري" مشرفاً على برنامج "حساب المواطن" ،
المصدر : الخليج 365
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