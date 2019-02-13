، جائزة الشارقة للتميز.. شركتان سعوديتان الأفضل خليجياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - تم اختيارهما ضمن أفضل 10 منشآت خلال 2018م

نجحت شركتان سعوديتان في الفوز ضمن أفضل 10 شركات بالخليج العربي في جائزة الشارقة للتميز.

وحلت شركتا "سابك" و"تانيا" ضمن أفضل عشر شركات على مستوى الخليج العربي، وذلك في مسابقة جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، والتي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة لعام 2018م في حفلها الختامي أول أمس، تحت رعاية ولي عهد الشارقة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي.

وكانت المنافسة شديدة، حيث تنافست فيها شركات كبرى لمدة تسعة أشهر من التصفيات تخللتها زيارات متكررة للتقييم، وكانت "تانيا" و"سابك" من ضمن الشركات السعودية المنافسة لتصنفا في النتائج النهائية من ضمن أفضل عشر منشآت على مستوى الخليج العربي.