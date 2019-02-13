، بدعوة رئيس الوزراء الباكستاني.. ولي العهد في إسلام آباد السبت ،

محمد بن مسعود - الدمام - الزيارة تستمر يومي 16 و17 فبراير وتشهد توقيع عدة اتفاقيات

يبدأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يوم السبت المقبل، زيارة رسمية إلى دولة باكستان تستمر ليومين.

وقال بيان صادر عن الحكومة الباكستانية: إنه بناءً على دعوة رئيس الوزراء الباكستاني، سيقوم ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بزيارة باكستان في 16-17 فبراير الجاري.

ووفقاً للبيان، سيلتقي سموه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ورئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، ووفداً من مجلس الشيوخ.

وسيجتمع الوزراء السعوديون المرافقون لولي العهد مع نظرائهم الباكستانيين؛ لمناقشة التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الأهمية.

وعلى هامش الزيارة، سيجتمع رجال الأعمال من البلدين؛ لمناقشة فرص التعاون في القطاع الخاص.

وذكر البيان أن البلدين سيوقعان خلال الزيارة الملكية على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالقطاعات المختلفة، بما في ذلك الاستثمار والتمويل والطاقة والطاقة المتجددة والأمن الداخلي والإعلام والثقافة والرياضة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع مجالات التعاون.