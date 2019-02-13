، الأمن العام: "معذب الكلب" أربعيني قُبِض عليه.. وقانوني: تغريمه ٥٠ ألفاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - لجنة وزارية تتولى النظر في مخالفات نظام الرفق بالحيوان

أعلن الأمن العام أنه تم إلقاء القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتعذيب كلب، وذلك بربطه بمركبة وسحبه في أحد الشوارع، في مشهدٍ غابت عنه الرحمة، مبيناً أنه في العقد الرابع من العمر.

وعن العقوبات المتوقعة التي ستصدر ضده في حال ثبوت إدانته قال لـ"الخليج 365" المحامي خالد فقيهي: إن تعذيب الحيوانات أمر محرم في الشريعة الإسلامية، والتي أوصت بالرفق بالحيوان كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: "بينما كلبٌ يطيف بِرَكيَّة قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغيٌّ من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقَهَا، فاستقت له به، فسقته إياه فَغفر لها به".

وتابع: وهو أيضاً أمر مجرّم وفقاً لنظام الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ٤٤ في تاريخ 26/ 7/ 1434 والذي ورد فيه الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفة نظام الرفق بالحيوان.

وأشار "فقيهي" إلى أن ما ظهر في المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي من قيام شخص بتعذيب كلب عن طريق ربطه من عنقه وسحبه بالسيارة، تعد إساءة للحيوان ويعاقب المسيء إلى الحيوان، بحسب نظام الرفق بالحيوان، بغرامة تبدأ من 50 ألف ريال في المرة الأولى، تتضاعف في حال التكرار، حيث تصل إلى حدود 400 ألف ريال عند تكرار المخالفة، ويحمل النظام صيغة مشددة تجاه منتهكي حقوق الحيوان.

وأضاف المحامي أن من تتولى النظر في مخالفات نظام الرفق بالحيوان هي لجنة وزارية أو أكثر يشكلها وزير البيئة والمياه والزراعة، تنظر في قضايا الإساءة إلى الحيوانات، وتتكون من ثلاثة أعضاء أحدهم مستشار نظامي، والآخران مختصان بيطريان، وتنشر العقوبة في صحيفتين محليتين إحداهما في مكان المخالف، ويكون ذلك النشر على حسابه بعد اكتساب القرار القطعية.

ودعا المحامي إلى تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان، ومواجهة التصرفات العدوانية والمشينة الصادرة من بعض الأشخاص تجاه الحيوانات، وإحالة المعتدين على الحيوانات إلى اللجان المختصة لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً.