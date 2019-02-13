، مصرع مواطن إثر حادث على طريق "عشيرة الطائف" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأهالي: أنقِذونا من الجمال السائبة وتهور الشاحنات

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر حادث وقع اليوم بطريق عشيرة.

وتصاعدت مطالب الأهالي ومرتادي الطريق بوضع حد لظاهرة تحرك الجمال السائبة، إضافة إلى الشاحنات والحواجز الخرسانية الممتدة على الطريق، فضلاً عن تعثر ازدواجية الطريق.

وقال المواطن مفرس النفيعي: طريق عشيرة يحصد الأرواح بسبب الحوادث التي تقع بشكل مستمر؛ بسبب وجود جمال سائبة وشاحنات تجلب الخرسانة تجدها في أي وقت دون توقف ومشروع ازدواجية الطريق المتعثر، والصبات الخرسانية.

وأشار إلى حادث وقع لابن عمه وأسفر عن إصابة شخص آخر.

وأضاف "النفيعي": طريق عشيرة يشهد كثافة في الحركة، حيث يعتبر طريقًا رئيسًا يربط الطائف والمنطقة الجنوبية بالمدينة المنورة ويخدم طلاب الجامعات والموظفين والمعلمين والمعلمات من منطقة عشيرة والهجر التابعها لها وأيضًا منطقة المحاني والهجر التابعة لها.

وناشد الجهات المعنية إكمال الطريق ووضع حد لتهور الشاحنات التي تدخل إلى الطريق في غير أوقات مرورها، لافتًا إلى ضرورة فرض العقوبات الرادعة ضد ملاك الجمال السائبة بعد وقوع الكثير من الحوادث بسببها.

ودعا إلى إزالة الحواجز الإسمنتية الخطرة الممتدة على الطريق بشكل عشوائي.