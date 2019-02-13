، وزير الإعلام يستقبل سفيري الإمارات واليابان ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحث معهما الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية

استقبل وزير الإعلام، تركي الشبانة، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

كما استقبل "الشبانة"، سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.

وشهد الاستقبالان، بحث الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية.