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استقبل وزير الإعلام، تركي الشبانة، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.
كما استقبل "الشبانة"، سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.
وشهد الاستقبالان، بحث الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية.
وزير الإعلام يستقبل سفيري الإمارات واليابانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-13
استقبل وزير الإعلام، تركي الشبانة، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.
كما استقبل "الشبانة"، سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.
وشهد الاستقبالان، بحث الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
04:18 PM
بحث معهما الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية
استقبل وزير الإعلام، تركي الشبانة، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.
كما استقبل "الشبانة"، سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.
وشهد الاستقبالان، بحث الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية.
، وزير الإعلام يستقبل سفيري الإمارات واليابان ،
المصدر : الخليج 365
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