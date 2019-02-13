، شاهد.. حملة تفتيشية تكشف 25 تجاوزاً بمحالّ بيع الحليب بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - تطبيق الاشتراطات الصحية داخل أماكن التحضير والتخزين

ضبطت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف (وكالة الخدمات) مخالفات وتجاوزات صحية في 25 محلاً لبيع الحليب الطازج والأجبان، ومراكز بيع المواد الغذائية، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقهم، بالإضافة إلى عمل برنامج رقابي لمتابعة أعمال هذه المرافق وتصحيحها.

وأوضحت الأمانة أن مراقبي الإدارة وقفوا على أكثر من 50 محلاً متخصصاً في بيع الحليب ومشتقاته من الأجبان والقشدة والزبدة وخلافه، داخل المدينة والضواحي، مشيرةً إلى أنه تم توجيه البلديات الفرعية بالتعامل الفوري مع من يخالف الاشتراطات الصحية، أو لا يلتزم بالتعامل مع مزارع مرخصة لجلب الحليب والأجبان ومشتقاتها وفق الأنظمة والتعليمات.

وقد خصصت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية برنامجاً للرقابة الميدانية حسب الأنشطة التي لها علاقة بالمستهلك، حيث يتم متابعة كل المحالّ الحاصلة على تراخيص، والتأكد من التزامها بالأنظمة والتعليمات، بالإضافة إلى التعامل الفوري مع التجاوزات والمخالفات؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

وجاءت تلك الحملة التفتيشية على محالّ بيع الحليب ومشتقاته بأنحاء المحافظة؛ للوقاية من الأمراض، وتوعية ملاك منشآت بيع وتداول الألبان ومشتقاتها والعاملين فيها بضرورة التعامل مع مزارع مرخصة لجلب الحليب السليم والمشتقات الأخرى، وتطبيق الاشتراطات الصحية داخل أماكن التحضير والتخزين، ومتابعة استخراج تراخيص مزاولة المهنة ومطابقتها مع الأنشطة الفعلية القائمة.