، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8617.22 نقطة ،

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 16.90 نقطة ليقفل عند مستوى 8617.22 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 104 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 96 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأهلية، التصنيع، المتحدة للتأمين، السعودي الفرنسي، ومكة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخضري، الكابلات، جاكو، سويكورب وابل ريت، وأمانة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.11% و9.99%.
وكانت أسهم شركات التصنيع، دار الأركان، الإنماء، كيان السعودية، وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، الراجحي، الإنماء، التصنيع، والكابلات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 169.14 نقطة ليقفل عند مستوى 3445.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.7 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 442 ألف سهم تقاسمتها 543 صفقة.
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8617.22 نقطةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-13
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 16.90 نقطة ليقفل عند مستوى 8617.22 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 104 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 96 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأهلية، التصنيع، المتحدة للتأمين، السعودي الفرنسي، ومكة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخضري، الكابلات، جاكو، سويكورب وابل ريت، وأمانة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.11% و9.99%.
وكانت أسهم شركات التصنيع، دار الأركان، الإنماء، كيان السعودية، وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، الراجحي، الإنماء، التصنيع، والكابلات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 169.14 نقطة ليقفل عند مستوى 3445.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.7 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 442 ألف سهم تقاسمتها 543 صفقة.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
04:16 PM
بتداولات تجاوزت 2.6 مليار ريال لأكثر من 104 ملايين سهم
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 16.90 نقطة ليقفل عند مستوى 8617.22 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 104 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 96 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأهلية، التصنيع، المتحدة للتأمين، السعودي الفرنسي، ومكة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخضري، الكابلات، جاكو، سويكورب وابل ريت، وأمانة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.11% و9.99%.
وكانت أسهم شركات التصنيع، دار الأركان، الإنماء، كيان السعودية، وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، الراجحي، الإنماء، التصنيع، والكابلات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 169.14 نقطة ليقفل عند مستوى 3445.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.7 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 442 ألف سهم تقاسمتها 543 صفقة.
، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8617.22 نقطة ،
المصدر : الخليج 365
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