أصدرت وزارة الداخلية اليوم ، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالمدينة المنورة فيما يلي نصه:
أقدم / أحمد بن فواز بن نواف الرشيدي – سعودي الجنسية – على قتل / توفيق بن نويجي بن نخيلان الرشيدي – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت إلى وفاته ، إثر مضاربة جماعية.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / أحمد بن فواز بن نواف الرشيدي – سعودي الجنسية – اليوم الأربعاء 8 / 6 / 1440هـ، بالسجن العام في منطقة المدينة المنورة.
كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ حكم الشرع في مواطن قتل آخر بطلقات نارية خلال مضاربة جماعية بالمدينة.. وهذه تفاصيل القضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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