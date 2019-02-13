بعد مشهد غابت عنه الرحمة.. الجهات الأمنية بجازان تطيح بـ معذّب الكلب

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة جازان، من القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتعذيب كلب، وذلك بربطه بمركبة وسحبه في أحد الشوارع، في مشهدٍ غابت عنه الرحمة، وأثار استياءً واسعاً على مواقع وتطبيقات التواصل.
وبيّنت المصادر أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه بمحافظة أحد المسارحة، وتم تحويله إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
وكان متابعون قد طالبوا بضبط الشخص ومحاسبته على فعلته من قِبل الجهات المختصة، فيما طالب آخرون “الحياة الفطرية” ووزارة البيئة بالتدخل.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أصدرت في وقتٍ سابقٍ عدداً من العقوبات على مخالفين لنظامَي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بغرامات مالية تجاوزت 500 ألف ريال.
وأكّدت أنها ستشرع في معاقبة أيّ شخصٍ تثبت إساءته للحيوانات أو مخالفة الأنظمة، داعية مربي الحيوانات والمنشآت البيطرية، إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات والابتعاد عن الممارسات المسيئة للحيوانات، والتبليغ الفوري عن أيّ مخالفات لتلك الأنظمة عن طريق الهاتف المجاني للمعلومات والطوارئ 8002470000 على مدار الساعة.
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