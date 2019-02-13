بعد الدرعمة طلع الموضوع أكبر

كنا نظن أن الموضوع مسالة درعمة وغباء ودلاخة ولكن طلعت المسالة أكبر من كل هذا

و الوضع أصبح مكشوف ولا يحتاج اجتهاد أو دفاع عن هؤلاء..

المسألة أصبحت إفتراء وحقد وكراهية قل ما تشاء… وبشكل لا مثيل له



إنهم يصيحون و يصيحون من محمد بن سلمان بدون توقف بعد أن قضى على أحلامهم وكسر شرورهم و شوكتهم

استفزهم صعود محمد بن سلمان على سطح الكعبة و يصيحون منه ويحاولون استغفال الناس بخبث، وكأن الأمير أرتكب محرما بينما المسألة لا لبس فيها من الناحية الشرعية، وسنويا يصعد العشرات من المسؤولين والمؤتمنين على الكعبة إلى سطحها لتفقدها وكسوتها..

بالنسبة لي اتضحت الصورة تماما فأنا أتذكر حين أطلق الحوثي الصواريخ على مكة المكرمة لم يستفزهم هذا الحدث الجلل والعظيم ولَم نجد إدانتهم واستنكارهم ولَم يظهروا تعاطفهم ولم تتغير صور الحسابات المتاجرة بالقدس إلى المسجد الحرام لكن حين أعلن الرئيس الامريكي ⁧‫ترامب‬⁩ نقل السفارة للقدس، تحولت الصور إلى المسجد الأقصى؟

‏ كنت وقتها متسائلاً.. ماتفسير ذلك؟

قارنوا بين (صمتهم) عن صواريخ كلب طهران ⁧‫الحوثي‬⁩ الذي استهدف ⁧‫مكة‬⁩، وبين (نباحهم) وهجومهم على ⁧‫محمد بن سلمان لتجدوا الفرق لكي تتضح الصورة لمن مازال في قلبه مرض وعقله لبس أو خلل.

أعتقد حتى الصهاينة والملحدين وكل العالم استفزهم إرسال الصواريخ إلى مكة إلا هؤلاء اظهروا استبشارهم وفرحوا إطلاقها.. إذن، هو الحقد والغل والكراهية للسعودية ومن يمثلها

