أمانة جدة تطلق خدمة التظلمات وشكاوى الأراضي.. إلكترونيًّا

أطلقت أمانة محافظة جدة خدمتي تظلمات وشكاوى الأراضي والتخطيط العمراني والخدمات، وتظلمات وشكاوى المقاولين والمستثمرين إلكترونيًّا دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة.

وفي بيان، تلقت «عاجل» نسخة منه، اليوم الأربعاء، قالت الأمانة: «إن الخدمة الجديدة تمكن المواطن أو المقاول من تقديم طلبات التظلمات إلكترونيًّا ومتابعة الطلبات المقدمة من قبله مع إشعار المستفيد برسالة نصية على جواله في جميع إجراءات الطلب».

وبيّنت الأمانة أن المستفيد يمكنه الحصول على الخدمة من خلال «بوابة جدة الإلكترونية» وتقديم الطلب ورفع المرفقات المطلوبة ومن ثم تتم مراجعة الطلب من قبل لجنة التظلمات وتحويله إلى معاملة في حال كانت المرفقات والشروط مستوفاة ومن ثم يبلغ المواطن أو المقاول بتوصيات اللجنة من خلال حسابه.

واشترطت الأمانة للاستفادة من الخدمة إلكترونيًّا ألا يتجاوز تاريخ تقديم التظلم من قبل صاحب العلاقة المدة التي قررتها الأنظمة ذات الصلة بواقع 60 يومًا من تاريخ الإجراء الذي صدر بحقه من الأمانة، وأن يقدم التظلم من صاحب الموضوع أو وكيله الشرعي بوكالة شرعية معتمدة سارية في وقت تقديم التظلم مرفقًا به صورة الهوية.

كما اشترطت الأمانة أن يشتمل التظلم المقدم على تركيز نقاط الشكوى بشكل واضح، مدعمًا بالمستندات المؤيدة للتظلم وسند الوكالة، وألا يكون موضوع التظلم منظورًا لدى الجهات الشرعية أو سبق صدور حكم شرعي بشأنه أو سبق التظلم منه للأمانة أو تم تأييده من قبل جهات حكومية مشرعة، مثل (الخدمة المدنية).

ومن ضمن الاشتراطات أن يقترن تقديم التظلم بتعبئة نموذج الإقرار إعمالًا لما نصت عليه قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة والتعليمات الخاصة بها الواردة بالتعميم البرقي من وزير الداخلية رقم 16/86635 وتاريخ 17/10/1426 هـ، المبني على الأمر السامي البرقي رقم 9302/م ب و تاريخ 25/7/1426هـ.

وحددت الأمانة المرفقات المطلوبة لاستكمال إجراءات خدمة التظلمات إلكترونيًّا والتي تشمل صورة الهوية - صورة الوكالة في حال كان مقدم الطلب وكيل عن غيره - المستندات المؤيدة للتظلم - نموذج الإقرار والمتاح تنزيله عبر البوابة الإلكترونية ومن ثم التوقيع عليه ورفعه موقعًا.

وتبدأ الخطوات بالدخول إلى بوابة جدة الإلكترونية عن طريق الرابط:

وفي حال لم يكن العميل مسجلًا التسجيل عبر الرابط:

ثم يتم ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.