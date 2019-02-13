تنفيذ القتل قصاصًا في «علي آل مردف» بعد جريمته البشعة بنجران

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء, حكم القتل قصاصًا في المواطن، علي بن مانع بن علي آل مردف، بمنطقة نجران، بعدما أقدم على قتل يحيى بن صالح بن حسين اليامي، سعودي الجنسية.

وكان الجاني المذكور قد نفذ جريمته بطعنه عدة طعنات؛ ما أدى إلى وفاته والتمثيل به وتشويه وجهه وقطع أنفه وفصله عن قاعدته بعد قتله.

ونجحت الجهات الأمنية في إلقاء القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وإحالته إلى المحكمة الجزائية.

وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا في الجاني (علي بن مانع بن علي آل مردف)، اليوم، بمدينة نجران، فيما شددت وزارة الداخلية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم.

وحذرت الوزارة في الوقت نفسه كل من تسوِّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.