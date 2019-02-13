السعودية اليوم / مركز اتصال جامعة أم القرى يحقق سرعة أداء قياسية بنسبة 100%



مكةالمكرمة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

حققت جامعة أم القرى رقماً قياسياً في سرعة الأداء، بالرد على الاستفسارات التي ترد إليها من خلال مركز الاتصال، حيث حصلت على نسبة 100%، وفقًا لتقرير صادر عن "تواصل" خلال 2018، الذي تشرف عليه وزارة التعليم، وتشارك به الجهات ذات العلاقة التي تقدم الخدمات التعليمية.

وبلغت مؤشرات الإداء العام لتقرير "تواصل" بشأن التجاوب مع المستفيدين من خلال 53 خدمة 99,60%، وسرعة الأداء 100%، وجودة الأداء 94,34%،

وبين مدير مركز الاتصال بجامعة أم القرى طلال الشريف، أن المركز حقق أرقام قياسية للرد على استفسارات المنسوبين والمستفيدين من خدمات الجامعة.

ولفت الشريف أنهم يسعون إلى رفع جودة مستوى الخدمة، للوصول إلى الريادة والتميز بتقديم أفضل الخدمات المقدمة من الكفاءات البشرية المميزة، مثمناً دعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل على تسخيره كافة الوسائل التقنية والمعلوماتية، للرقي بخدمات الجامعة.

حظي مركز الاتصال على المرتبة الأولى في سرعة الأداء، والمرتبة الثانية في عدد المنسقين، فيما حاز المرتبة الثالثة في الأداء العام، وحصد المرتبة الرابعة في كل من : عدد الخدمات المقدمة للمستفيدين، وحجم الأداء.

// انتهى //

16:42ت م

0210



مكةالمكرمة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسحققت جامعة أم القرى رقماً قياسياً في سرعة الأداء، بالرد على الاستفسارات التي ترد إليها من خلال مركز الاتصال، حيث حصلت على نسبة 100%، وفقًا لتقرير صادر عن "تواصل" خلال 2018، الذي تشرف عليه وزارة التعليم، وتشارك به الجهات ذات العلاقة التي تقدم الخدمات التعليمية.وبلغت مؤشرات الإداء العام لتقرير "تواصل" بشأن التجاوب مع المستفيدين من خلال 53 خدمة 99,60%، وسرعة الأداء 100%، وجودة الأداء 94,34%،وبين مدير مركز الاتصال بجامعة أم القرى طلال الشريف، أن المركز حقق أرقام قياسية للرد على استفسارات المنسوبين والمستفيدين من خدمات الجامعة.ولفت الشريف أنهم يسعون إلى رفع جودة مستوى الخدمة، للوصول إلى الريادة والتميز بتقديم أفضل الخدمات المقدمة من الكفاءات البشرية المميزة، مثمناً دعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل على تسخيره كافة الوسائل التقنية والمعلوماتية، للرقي بخدمات الجامعة.حظي مركز الاتصال على المرتبة الأولى في سرعة الأداء، والمرتبة الثانية في عدد المنسقين، فيما حاز المرتبة الثالثة في الأداء العام، وحصد المرتبة الرابعة في كل من : عدد الخدمات المقدمة للمستفيدين، وحجم الأداء.// انتهى //16:42ت م0210

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